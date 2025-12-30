দেশের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছেন খালেদা জিয়া: যুক্তরাষ্ট্র

প্রকাশিত: ১১:৪৭ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র/ফাইল ছবি

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) এক শোকবার্তায় ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস জানায়, বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের আধুনিক ইতিহাস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তার নেতৃত্ব দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে বিশেষ অবদান রেখে গেছে।

দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া মঙ্গলবার ভোর ৬টায় ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

খালেদা জিয়ার দীর্ঘদিন ধরে নানায় ভুগছিলেন। গত ২৩ নভেম্বর তাকে শেষবারের মতো রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এক মাসের কিছু বেশি সময় তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন।

