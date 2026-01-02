হজে গিয়ে বাংলাদেশি নারীর সন্তান প্রসব নিয়ে সৌদির অভিযোগ

হজে গিয়ে বাংলাদেশি নারীর সন্তান প্রসব নিয়ে সৌদির অভিযোগ
বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পবিত্র হজ পালন করতে গিয়ে জনৈক বাংলাদেশী মহিলা হজযাত্রী সন্তান প্রসব করেছেন। এ ধরনের ঘটনা সৌদি আরবের নিয়মনীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। সৌদি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সরকারের কাছে এমন অভিযোগ এসেছে।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ ঘটনাটি তুলে ধরেন।
তিনি জানান, বাংলাদেশ থেকে যারা পবিত্র হজ পালন করতে সৌদি আরবে যান তার মাত্র ৬ শতাংশ সরকারি ব্যবস্থাপনায় যান। অবশিষ্ট ৯৪ শতাংশ বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রী। এ ব্যবস্থাপনায় যারা যাচ্ছেন, তাদের সৌদির নিয়ম-নীতির ব্যাপারে হজ এজেন্সিগুলো ঠিকমতো বোঝায় না, নিজেরাও মানতে চান না। সৌদি কর্তৃপক্ষের নিয়ম-নীতিগুলো যেন খুব কঠোরভাবে প্রতিপালিত হয় সে ব্যাপারে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আলোচনা করা হয় বলেও জানান প্রেস সচিব।
