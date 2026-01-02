রাজধানীর ধানমন্ডিতে বাসায় ঝুলছিল নারীর মরদেহ
রাজধানীর ধানমন্ডির ১৫ নম্বর স্টাফ কোয়ার্টারের একটি বাসা থেকে তাহারিম বেগম (২০) নামে এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৭টার দিকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালে নেওয়া ওই গৃহবধূর স্বামী সাব্বির হোসেন জানান, অতিরিক্ত রাগী প্রকৃতির ছিলেন তার স্ত্রী। পারিবারিক বিষয় নিয়ে কলহের জেরে নিজরুমে গিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেচিয়ে ফাঁস দেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ মর্গে রাখা আছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এসএনআর/জেআইএম