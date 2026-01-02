প্রবাসী প্রেমিকের সহায়তায় সাবেক প্রেমিককে হত্যা, গ্রেফতার ৬

প্রবাসী প্রেমিকের সহায়তায় সাবেক প্রেমিককে হত্যা, গ্রেফতার ৬
গাজীপুরের টঙ্গী পূর্ব থানা এলাকায় প্রবাসী প্রেমিকের সহায়তায় সাবেক প্রেমিককে হত্যার ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
গ্রেফতাররা হলেন- তাসলিমা আক্তার (১৮), সৌদি প্রবাসী আরাফাত হোসেন (২২), মো. সাকিব খান (২২), নয়ন মিয়া (২২), নুরুজ্জামান শ্যামল (২০) ও, রাকিব মিয়া (২২)। হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত একটি ইজিবাইক উদ্ধার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী পূর্ব থানা এলাকায় একাধিক অভিযান চলিয়ে হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে ডিবি ওয়ারী বিভাগ।
ডিবির বরাতে তালেবুর রহমান বলেন, নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা তাসলিমা আক্তারের সঙ্গে ভুক্তভোগী আল আদিয়াত সায়রে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ভুক্তভোগী গোপনে তাসলিমার আপত্তিকর ছবি ধারণ করে এবং পরবর্তীতে কয়েকজন বন্ধুর কাছে তা শেয়ার করে। পরে তাসলিমার সঙ্গে সৌদিপ্রবাসী আরাফাত হোসেনের নতুন প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
তিনি আরও জানান, আপত্তিকর ছবি ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি জানার পর আরাফাত হোসেন তাসলিমাকে ধৈর্য ধরতে বলেন এবং দেশে এসে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী আরাফাত হোসেন গত ২ নভেম্বর দেশে ফিরে আসে। পরদিন (৩ নভেম্বর) তাসলিমা আক্তার ভিকটিমকে নিয়ে পূর্বাচল ৩০০ ফিট এলাকায় ঘুরতে যান। সেখান থেকে তারা গাজীপুরের উলুখোলা এলাকায় গেলে হুজাইফা ও ইজিবাইক চালক রাকিব তাদের রিসিভ করে। রাত আনুমানিক ৮টার দিকে ইজিবাইকে জিএমপির পূবাইল থানাধীন বিন্দান রোডে প্রবেশ করার পর রাকিব ও আরাফাত ভিকটিমের গলা টিপে ধরে এবং শ্যামল, হুজাইফা, নয়ন ও রাজ ভিকটিমের হাত-পা চেপে ধরে শ্বাসরোধে হত্যা করে। হত্যার পর ভুক্তভোগীর লাশ ইজিবাইকে করে ঘোড়াশাল-টঙ্গী মহাসড়কের পাশে ফেলে পালিয়ে যায়।
তিনি বলেন, এ ঘটনায় বাদী জনৈক মিজানুর রহমান বিজ্ঞ আদালতে একটি নালিশি পিটিশন দাখিল করেন এবং আদালতের নির্দেশক্রমে কদমতলী থানায় মামলা করে। পরবর্তীতে গোয়েন্দা (ওয়ারী) বিভাগ গত (৩১ ডিসেম্বর) নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ভুক্তভোগীর প্রেমিকা তাসলিমা আক্তারকে গ্রেফতার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাসলিমা আক্তার হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন ও আরও তথ্য দেন। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ডিবি ওয়ারী বিভাগের টঙ্গী পূর্ব থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরও পাঁচ আসামিকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
কেআর/এএমএ/জেআইএম