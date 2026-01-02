  2. জাতীয়

১৪৫ কোটি টাকার সম্পদ দেখালেন মির্জা আব্বাস

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৭ এএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
মির্জা আব্বাস/ফাইল ছবি

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসের হাতে নগদ আছে ২ কোটি ৫১ লাখ টাকা। আর সম্পদ আছে ৫৩ কোটি ১৬ লাখ টাকার। এছাড়া তিনি আয়কর দিয়েছেন ৩ কোটি সাড়ে ৫৫ লাখ টাকা। স্ত্রী-সন্তানদেরসহ সর্বমোট ১৪৫ কোটি টাকার সম্পদ দেখিয়েছেন বিএনপির এই শীর্ষ নেতা।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনে (ইসি) দাখিল করা তার মনোনয়নপত্র বিশ্লেষণ করে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

ঢাকা-৮ আসন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বিএনপির এই নেতা। তার পুরো নাম মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ।

মির্জা আব্বাসের হাতে নগদ আছে আনুমানিক ২ কোটি ৫১ লাখ টাকা, বৈদেশিক মুদ্রা হিসেবে রয়েছে ১ লাখ ২ হাজার ৮৭৫.৭২ মার্কিন ডলার (১২২ কোটি ৩৮ লাখ টাকা)। স্ত্রী আফরোজা আব্বাসের হাতে নগদ আছে ১ কোটি ১০ লাখ ৪২ হাজার টাকা ও ৬৮ হাজার ৯৬০.৩১ মার্কিন ডলার।

ব্যাংকে জমা আছে ৭১ লাখ ৪৩ হাজার ৯১৯ টাকা ও স্ত্রীর ব্যাংকে আছে ৭ লাখ ৫৬ হাজার ৫৯৯ টাকা। ঢাকা ব্যাংকের শেয়ার আছে অর্জনকালীন ৫১ কোটি ৭৯ লাখ ৩৭ হাজার ৮০ টাকার, বিও অ্যাকাউন্টে অর্জনকালীন ৬ কোটি ৫৫ লাখ ৯৩ হাজার ২৬৭ টাকা। স্ত্রীর নামে ঢাকা ব্যাংকের অর্জনকালীন শেয়ার আছে ৩১ কোটি ৩৪ লাখ ৪৪ হাজার ৩৭০ টাকার।

ব্যাংকে স্থায়ী আমানত আছে ৩ কোটি ৩৬ লাখ ৪৪ হাজার ৩১১ টাকা। স্ত্রীর আছে ৩২ লাখ ৬৬ হাজার ৪৩৯ টাকা। দুটি গাড়ি আছে অর্জনকালীন ২ কোটি ৯৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার। অলংকার নিজের নামে আছে ৩০ লাখ টাকা, স্ত্রীর আছে ২২ লাখ টাকার। ইলেকট্রনিক সামগ্রী আছে ২২ লাখ টাকার। খাট, সোফা ইত্যাদি আছে ২০ লাখ টাকার। স্ত্রীর আসবাব আছে ৫ লাখ টাকার। আগ্নেয়াস্ত্র আছে তিনটি ৪ লাখ ১০ হাজার টাকার। স্ত্রীর আছে ২ লাখ ৬৬ হাজার টাকার ২টি আগ্নেয়াস্ত্র।

মির্জা আব্বাসের কৃষিজমি নেই। অকৃষি জমি আছে অর্জনকালীন সময়ে ১৮ লাখ ৫ হাজার টাকা। এছাড়া যৌথ মালিকানায় আছে ৯৪ লাখ ৮১ হাজার ১৩১ টাকার জমি। উত্তরাধিকার সূত্রে তার ৬ হাজার ১০৬ বর্গফুটের ভবন আছে। ৬টি ফ্ল্যাট, ২টি পার্কিং ও একটি ভবনে ৮ হাজার ৩০ বর্গফুটের ফ্লোর আছে।

২৫ কোটি টাকার মতো বিভিন্ন ব্যাংকে মির্জা আব্বাস ও স্ত্রীর ঋণ রয়েছে। তবে সরকারি পাওনা নেই। আয়কর রিটার্ন অনুযায়ী, তার ৫৩ কোটি ১৬ লাখ ৬০ হাজার ৯৪৭ টাকার সম্পদ আছে। বার্ষিক আয় ৯ কোটি ২৬ লাখ ৪৫ হাজার ১৩৩ টাকা। আর আয়কর দিয়েছেন ৩ কোটি ৫৫ লাখ ৪৬ হাজার৬০২ টাকা।

স্ত্রী আফরোজা আব্বাসের সম্পদ আছে ২০ কোটি ৫৯ লাখ ৬৩ হাজার ৯০৩ টাকা, বার্ষিক আয় ৪৪ লাখ ৩৭ হাজার ১০ টাকা, তিনি আয়কর দিয়েছেন ১১ লাখ ৪৫ হাজার ৪৩৪ টাকা।

সন্তান মির্জা ইয়াসির আব্বাসের সম্পদের পরিমাণ ৬৬ কোটি ৬৪ লাখ ১৮ হাজার ৮১ টাকা, বার্ষিক আয় ৬ কোটি ৮১ লাখ ৯৭ হাজার ৬৬৬ টাকা। আয়কর দিয়েছেন ২ কোটি ৬৮ লাখ ৩০ হাজার ৩০৫ টাকা।

আরেক সন্তান নাবিলা মির্জার আছে ৬ কোটি ৪২ লাখ ৭৭ হাজার ২৯৬ টাকার সম্পদ। বছরে তার আয় ৪৫ লাখ ৫২ হাজার ১২৪ টাকা। আয়কর দিয়েছেন ৯ লাখ ৮৭ হাজার ৪০১ টাকা।

মির্জা আব্বাসের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক। ১৯৫১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি জন্ম নিয়েছেন তিনি। তার বিরুদ্ধে সব মিলিয়ে ৩২টির মতো মামলা হয়েছে।

