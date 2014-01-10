খালেদা জিয়ার জানাজায় প্রধান উপদেষ্টা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৪:০৩ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ/ছবি: সংগৃহীত

লাখ লাখ জনতার অংশগ্রহণে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টায় রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে এ জানাজায় প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, তিন বাহিনীর প্রধানসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

জানাজায় প্রথম কাতারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ডান পাশে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ও বামে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ছিলেন। তারেক রহমানের ডান পাশে পর্যায়ক্রমে আরও উপস্থিত ছিলেন ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান ও তিন বাহিনীর প্রধানরা।

তারেক রহমানের বাম পাশে পর্যায়ক্রমে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল, বিএনপি নেতা অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, গণঅধিকার পরিষদ সভাপতি নুরুল হক নুর ও গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জুনায়েদ সাকি।

