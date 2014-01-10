জানাজা শেষে হেঁটে গন্তব্যে ফিরছেন মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪৫ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
লাখ লাখ মানুষের অংশগ্রহণে সম্পন্ন হয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জানাজা। জানাজায় অংশ নিয়ে এরই মধ্যে গন্তব্যে ফিরতে শুরু করেছেন সর্বস্তরের মানুষ।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টা ৩ মিনিটে রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে বেগম খালেদা জিয়ার জানাজা শুরু হয়। এতে ইমামতি করেন বায়তুল মোকাররমের খতিব আব্দুল মালেক।

জানাজা শেষে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের আশপাশের সড়ক ঘুরে গন্তব্যমুখী মানুষের ফিরতে শুরু করে।

এদিন সকাল থেকে খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে লাখো মানুষের ঢল নেমেছিল মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে। জনস্রোত ছড়িয়ে পড়ে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের বাইরেও। শুধু তাই নয়, উড়াল সড়কও বন্ধ হয় জনস্রোতে।

