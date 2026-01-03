  2. জাতীয়

পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের ছবি-ভিডিও শেয়ার করলেই এনআইডি ব্লক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০২ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
পোস্টাল ব্যালট পেপার/ফাইল ছবি

পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের ছবি বা ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করলে সংশ্লিষ্ট ভোটারের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ব্লক করাসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নির্বাচন কমিশন (ইসি) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কমিশনের সংশ্লিষ্ট বার্তায় বলা হয়, পোস্টাল ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করা ভোটারের অধিকার ও দায়িত্ব। ভোট দেওয়ার তথ্য বা ব্যালটের ছবি বা ভিডিওচিত্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র ব্লক করাসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্টাল ভোটের যেকোনো ধরনের পোস্ট দেওয়া বা শেয়ার করা থেকে বিরত থাকার জন্য ইসি ভোটারদের অনুরোধ জানিয়েছে।

