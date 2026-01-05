১৪ জানুয়ারি ঢাকায় আসছে ফিফা বিশ্বকাপের মূল ট্রফি

১৪ জানুয়ারি ঢাকায় আসছে ফিফা বিশ্বকাপের মূল ট্রফি
কোকা-কোলা কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা ফিফার যৌথ উদ্যোগে শুরু হলো ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি ট্যুর বাই কোকা-কোলা এর ষষ্ঠ আসর। শনিবার সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই বিশ্বকাপ ট্রফির বিশ্বভ্রমণের সূচনা করা হয়। বিশ্বকাপ ট্রফির এই বৈশ্বিক ভ্রমণের মাধ্যমে বিশ্বের হাজারো ফুটবলপ্রেমী সরাসরি দেখার সুযোগ পাবেন ফিফা বিশ্বকাপের মূল ট্রফি।
২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আসর। এই প্রথম তিনটি দেশ- কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করতে যাচ্ছে। আগের যে কোনো আসরের তুলনায় এবারের বিশ্বকাপে থাকবে আরও বেশি দল (৪৮টি), আরও বেশি ম্যাচ (১০৪) এবং ব্যাপক উৎসব আয়োজন।
শনিবার সৌদি আরবের রিয়াদ থেকে শুরু হয়েছে এই ট্রফি ট্যুর। সৌদি আরব ফুটবল ফেডারেশনের স্বাগত এবং ঊর্ধ্বতন ভিআইপিদের উপস্থিতিতে ফিফা লিজেন্ড আলেসান্দ্রো দেল পিয়েরো বিশেষ ট্রফি ট্যুর বিমানে করে রিয়াদ বিমানবন্দরে পৌঁছান। সেখানে তিনি টারমাকে ফিফা বিশ্বকাপের মূল ট্রফি উন্মোচন করেন।
এরপর সাবেক ইতালি জাতীয় দলের তারকা ও ২০০৬ জার্মানি বিশ্বকাপজয়ী দেল পিয়েরো অংশ নেন একটি সংগঠিত ফুটবল ক্লিনিকে। তরুণ শিশুদের সঙ্গে সময় কাটান তিনি, মাঠে নেমে বিভিন্ন ফুটবল কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বিশ্বকাপ ট্রফির উপস্থিতি ও কিংবদন্তি ফুটবলারের সান্নিধ্যে শিশুদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো।
দিনব্যাপী উৎসবমুখর আয়োজনের শেষ পর্বে রিয়াদের একটি বড় শপিং মলে সাধারণ দর্শকদের জন্য একটি পাবলিক ফ্যান ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। সেখানে শত শত ফুটবলপ্রেমী ও গণমাধ্যমকর্মীর সামনে ট্রফিটি প্রদর্শন করা হয়।
সফরের অংশ হিসেবে ফিফা বিশ্বকাপের মূল ট্রফি ভ্রমণ করবে ৩০টি ফিফা সদস্য দেশের ৭৫টি গন্তব্যে। পুরো সফর চলবে ১৫০ দিনেরও বেশি সময় ধরে, যা ফুটবলপ্রেমীদের জন্য জীবনে একবার দেখার মতো এক অনন্য সুযোগ তৈরি করবে।
ট্রফি ট্যুরের সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি ঢাকায় আসবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীরাও সরাসরি বিশ্বকাপের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত এই ট্রফি দেখার সুযোগ পাবেন।
এদিকে কোকা-কোলার ‘আন্ডার দ্য ক্যাপ’ প্রমোশনের মাধ্যমে দর্শকরা ট্রফি দেখার বিশেষ পাস জেতার সুযোগ পাবেন। নির্দিষ্ট প্রমোশনাল বোতল কিনে কিউআর কোড স্ক্যান করা এবং ফিফা-থিমভিত্তিক কুইজে অংশ নিয়ে এই পাস অর্জন করা যাবে। এই প্রচারণা চলবে ৮ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত।
কোকা-কোলা’র গ্লোবাল অ্যাসেটস, ইনফ্লুয়েন্সার ও পার্টনারশিপস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিকায়েল ভিনে বলেন, ‘ফুটবল এমন একটি খেলা, যা মানুষের ভাষা বা দেশের সীমারেখা ছাড়াই সবাইকে একত্রিত করতে পারে। গত দুই দশক ধরে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি ট্যুর বাই কোকা-কোলা ফুটবলপ্রেমীদের খেলাটির জাদুর সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপের পথে যাত্রা করতে গিয়ে আমরা ফুটবলের সেই আবেগ, গর্ব ও ঐক্যকে উদযাপন করছি।’
এই ট্রফি ট্যুরে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর তিন আয়োজক দেশ ছাড়াও ভবিষ্যৎ ফিফা বিশ্বকাপ ও ফিফা নারী বিশ্বকাপের আয়োজক দেশগুলো— মরক্কো, পর্তুগাল, স্পেন, সৌদি আরব ও ব্রাজিল সফর করবে ট্রফি। প্রতিটি গন্তব্যে স্থানীয় ফুটবলপ্রেমীরা পাবেন নানা ধরনের ফ্যান এনগেজমেন্ট কার্যক্রম, যেমন ইমার্সিভ ব্র্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স, ইন্টারঅ্যাকটিভ ফুটবল চ্যালেঞ্জ এবং ফিফা লিজেন্ডদের সঙ্গে এক্সক্লুসিভ কনটেন্ট উপভোগের সুযোগ।
ফিফার চিফ বিজনেস অফিসার রোমি গাই বলেন, ‘ফিফা বিশ্বকাপের মূল ট্রফি খেলাধুলার জগতে সর্বোচ্চ সম্মানের প্রতীক। আর কোকা-কোলা বিশ্বের অন্যতম পরিচিত ব্র্যান্ড। গত দুই দশক ধরে আমাদের এই অংশীদারিত্ব ফুটবলপ্রেমীদের বিশ্বকাপের আবহের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে। এবারের ট্যুরটি আরও বিশেষ, কারণ আমরা শুধু ট্রফি ট্যুরের ২০ বছর পূর্তি উদযাপন করছি না, বরং তিনটি আয়োজক দেশ নিয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপের প্রস্তুতিও নিচ্ছি।’
