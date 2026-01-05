  2. ক্যাম্পাস

দাবি সংগঠনের

জাবিতে মাদকসহ আটক শিক্ষার্থীর সঙ্গে ছাত্রদলের সম্পৃক্ততা নেই

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৫:২৫ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
জাবিতে মাদকসহ আটক শিক্ষার্থীর সঙ্গে ছাত্রদলের সম্পৃক্ততা নেই
জাবির আবাসিক হল থেকে উদ্ধার মাদক

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) আবাসিক হল থেকে মাদক উদ্ধারের ঘটনায় আটক শিক্ষার্থীকে ছাত্রদলের কর্মী হিসেবে উল্লেখ করে প্রকাশিত সংবাদকে ‌‘মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর’ বলে দাবি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল। আটক শিক্ষার্থীর সঙ্গে জাবি ছাত্রদলের কোনো সাংগঠনিক সম্পৃক্ততা নেই বলে জানানো হয়েছে।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) সকালে সংগঠনটির দপ্তর সম্পাদক আব্দুল্লাহ অন্তর সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ দাবি করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হল থেকে ফজলে আজওয়াদ নামের এক শিক্ষার্থীকে ২১ বোতল বিদেশি মদসহ আটক করা হয়েছে। তবে আটকের পর থেকে কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে তাকে ছাত্রদলের কর্মী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আটক শিক্ষার্থী ছাত্রদলের কোনো কর্মী বা পদধারী নন। তিনি কখনোই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের কোনো পদে ছিলেন না এবং সংগঠনটির সঙ্গে তার ন্যূনতম কোনো সম্পর্কও নেই।

ছাত্রদল আরও জানায়, বিগত জাকসু নির্বাচনে হল পর্যায়ে তারা সবার জন্য উন্মুক্ত প্যানেল গঠন করেছিলেন। সেসময় অরাজনৈতিক শিক্ষার্থীরাও চাইলে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

সংগঠনটির ভাষ্য, এ উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল ছাত্ররাজনীতিকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিস্তৃত পরিসরে এগিয়ে নেওয়া। কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের দায় অযৌক্তিকভাবে কোনো সংগঠনের ওপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। পাশাপাশি মাদক উদ্ধারের ঘটনায় রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইন অনুযায়ী দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল।

এর আগে রোববার (৪ জানুয়ারি) রাত ১০টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলের ৭২৩ নম্বর কক্ষে তল্লাশি চালানো হয়। এসময় ১৭ বোতল ভদকা ও তিন বোতল হুইস্কিসহ মোট ২০ বোতল বিদেশি মদ জব্দ করে হল প্রশাসন।

মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।