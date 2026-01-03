  2. জাতীয়

ফটিকছড়িতে অগ্নিকাণ্ডে ১৮ দোকান পুড়ে ছাই

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৬ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির নানুপুর বাজারে গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে মির্জা মার্কেটের অন্তত ১৮টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা।

শুক্রবার (২ জানুয়ারি) রাত প্রায় ৩টার দিকে মির্জা মার্কেটের দ্বিতীয় তলা থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। গভীর রাত হওয়ায় বাজারে তখন লোকজন কম ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন আশপাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে ফটিকছড়ি ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার আগেই দোকানগুলোতে থাকা মালামাল পুড়ে যায়।

ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, ক্ষতিগ্রস্ত অধিকাংশ দোকানই গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আগুনে মৃদুল ফার্মেসির ওষুধের গুদাম, মতি টি স্টোর, বসুন্ধরা, সোহেল ব্রাদার্স, জাহাঙ্গীর টেইলার্সের কারখানা, মফিজ সওদাগর ও নাজিম সওদাগরের গুদাম, সোলাইমানের দোকান, একটি মোবাইল সার্ভিসিং শপসহ বিভিন্ন কাপড়ের দোকানের গুদাম পুড়ে যায়।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান, অগ্নিকাণ্ডে তাদের প্রায় এক কোটি টাকার মালামাল নষ্ট হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ফটিকছড়ি ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা মোহাম্মদ রুহুল আমিন বলেন, খবর পাওয়ার পর দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। আমরা প্রায় এক কোটি টাকার মালামাল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

