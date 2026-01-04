পুলিশের সঙ্গে মোবাইল ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষ, রণক্ষেত্র কারওয়ান বাজার

পুলিশের সঙ্গে মোবাইল ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষ, রণক্ষেত্র কারওয়ান বাজার
রাজধানীর কারওয়ান বাজারে পুলিশের সঙ্গে মোবাইল ব্যবসায়ীদের দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়েছে। এতে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে কারওয়ান বাজার।
ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্ট্রার ব্যবস্থা (এনইআইআর) চালুর প্রতিবাদে ও গ্রেফতার ব্যবসায়ীদের মুক্তির দাবিতে কারওয়ান বাজার সড়ক অবরোধে নামেন আন্দোলনকারীরা। পুলিশ তাদের সড়ক থেকে সরিয়ে দিতে গেলে উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
বিক্ষোভকারীরা পুলিশের ওপর ইটপাটকেল ছোড়ে। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। একই সঙ্গে টিয়ারশেল, জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেডও নিক্ষেপের খবর পাওয়া গেছে।
রোববার (৪ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর সোয়া ১২টা পর্যন্ত চলে এসব ঘটনা। ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়।
এনইআইআর চালুর প্রতিবাদে, বিটিআরসি ভবনে হামলার ঘটনায় গ্রেফতার ব্যক্তিদের মুক্তিসহ কয়েক দফা দাবিতে বেলা ১১টার দিকে বাংলামোটর মোড় থেকে মিছিল নিয়ে কারওয়ান বাজার মোড় অবরোধ করে ব্যবসায়ীদের সংগঠন মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি বাংলাদেশ (এমবিসিবি)। এতে কারওয়ান বাজার মোড়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
পরে পুলিশ সদস্যরা তাদের লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে। এতে ব্যবসায়ীরা কাঁঠালবাগানের দিকে অবস্থান নেয় এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এরপর তারা আবার কারওয়ান বাজার মোড় অবরোধের চেষ্টা করলে পুলিশ দ্বিতীয় দফায় জলকামান, টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে।
বর্তমানে ঘটনাস্থলে পুলিশের পাশাপাশি র্যাব ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করছেন।
কেআর/এসএনআর/বিএ/জেআইএম