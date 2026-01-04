  2. জাতীয়

খাবারে চেতনানাশক প্রয়োগ: গৃহকর্মী গ্রেফতার, উদ্ধার ৮ ভরি সোনা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৪ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
খাবারে চেতনানাশক প্রয়োগ: গৃহকর্মী গ্রেফতার, উদ্ধার ৮ ভরি সোনা
স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ অর্থ চুরির ঘটনায় গ্রেফতার গৃহকর্মী মোছা. শিউলী ও ন্বর্ণের দোকানের কারিগর মো. নাদিম হোসেন/ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর পল্লবীতে খাবারের সঙ্গে চেতনানাশক ওষুধ প্রয়োগ করে পরিবারের সদস্যদের অচেতন করে স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ অর্থ চুরির ঘটনায় এক গৃহকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় চুরি হওয়া ৮ ভরি সোনা উদ্ধারের পাশাপাশি ক্রয়ের সঙ্গে জড়িত এক স্বর্ণকারকেও আটক করা হয়েছে।

রোববার (৪ জানুয়ারি) সকালে পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আলমগীর জাহান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

ওসি আলমগীর জাহান বলেন, সম্প্রতি পল্লবী থানাধীন এলাকার একটি বাসায় সংঘটিত চুরির ঘটনায় ভুক্তভোগীর অভিযোগের পর থানায় মামলা করা হয়। মামলার এজাহার অনুযায়ী, গৃহকর্মী মোছা. শিউলী কৌশলে বাদীর পরিবারের সদস্যদের পেঁপে ভাজির সঙ্গে চেতনানাশক ওষুধ মিশিয়ে খাওয়ান। এতে পরিবারের সদস্যরা অচেতন হয়ে পড়লে তিনি ড্রেসিং টেবিলের তালা ভেঙে প্রায় ৯ ভরি স্বর্ণালঙ্কার (আনুমানিক মূল্য ১৮ লাখ টাকা) ও নগদ ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা চুরি করে পালিয়ে যান। এ ঘটনায় তদন্তের অংশ হিসেবে শনিবার (৩ জানুয়ারি) বেলা দেড়টার দিকে কাফরুল থানা এলাকা থেকে অভিযুক্ত গৃহকর্মী শিউলীকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

এ কে এম আলমগীর আরও জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত শিউলী ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, আদাবর থানাধীন ‘প্রভা জুয়েলার্স’ নামের একটি দোকান থেকে ৮ ভরি ১ আনা ২.৫ রতি সোনা উদ্ধার করা হয়। এ সময় চুরির সোনা বিক্রির সঙ্গে জড়িত দোকানের কারিগর মো. নাদিম হোসেনকেও আটক করা হয়।

পুলিশ আরও জানায়, গ্রেফতার গৃহকর্মী শিউলীর বিরুদ্ধে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি স্বীকার করেন, রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় খাবারের সঙ্গে চেতনানাশক ওষুধ প্রয়োগ করে তিনি একাধিক চুরির ঘটনা ঘটিয়েছেন। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

কেআর/এমএমকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।