একাকীত্বের কথা প্রকাশ করলেন সালমান খান
বলিউডের ভাইজান সালমান খান-যিনি নিত্যদিন মৃত্যুভয়ের সঙ্গে লড়াই করতে বাধ্য, কড়া পাহারায় ঘেরা জীবনে বাঁচেন-সদ্যই খান পরিবারে এসেছে আনন্দের খবর। বাড়িতে বেজেছে বিয়ের সানাই! সম্প্রতি নিজের ভাগ্নে অয়ন অগ্নিহোত্রী বাগদান সম্পন্ন করেছেন, আর সুখবরটি নিজেই সবার সঙ্গে শেয়ার করে করেছেন।
এই খবরে সোশ্যাল মিডিয়ায় আবারও উঠে এসেছে প্রশ্ন- ‘ভাগ্নেও বিয়ে করে ফেললেন, তাহলে মামার বিয়ে কবে হবে?’ যদিও এর উত্তর এখনো অধরা। তবে পরিবারের সবাই এই মুহূর্তের আনন্দ উপভোগ করছেন, কড়া নজরদারি থেকে সাময়িক মুক্তি নিয়ে।
অন্যদিকে সম্প্রতি ‘বিগ বস ১৯’-এর সঞ্চালনার কাজ শেষ করেছেন সালমান। এর পরই নিজের জন্মদিন ধুমধাম করে উদযাপন করেছেন। তবে সেই উৎসবের মধ্যেও অভিনেতা প্রকাশ করেছেন একাকীত্বের কথা। তিনি বলেন, ‘গত ২৫ বছরে কারও সঙ্গে নৈশভোজে যাইনি। জীবন কেটে যাচ্ছে কাজ আর শুটিং সেটে। হয় বাড়িতে, হয় হোটেলে। এই সীমাবদ্ধতার কারণে বহু বন্ধু হারিয়েছি। এখন হাতে গোনা চার-পাঁচটি বন্ধুই রয়ে গেছে।’
আরও পড়ুন:
বর্ডার ২’র গানের মঞ্চে আবেগঘন সানি দেওল, স্মরণ করলেন বাবাকে
গোবিন্দর গুলিকাণ্ড নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেতার ভাগনি
সালমান জানিয়েছেন, তার অনুরাগীদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ, যারা বছরের পর বছর ধরে তার পাশে রয়েছেন। খ্যাতি যত বড়, তার সঙ্গে যে ব্যক্তিগত জীবনের বিড়ম্বনা আসে-তারই এক বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে এবার।
এমএমএফ