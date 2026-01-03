মহিউদ্দিন রনির মনোনয়নপত্র বাতিল, করবেন আপিল

মহিউদ্দিন রনির মনোনয়নপত্র বাতিল, করবেন আপিল
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মহিউদ্দিন রনির মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ঢাকা মহানগরীর আওতাধীন আসনগুলোর মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে মহিউদ্দিন রনির মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা।
মনোনয়ন বাতিলের বিষয়ে প্রতিক্রিয়ায় মহিউদ্দিন রনি বলেন, আমার মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হয়নি। কারণ হিসেবে আমাকে জানানো হয়েছে, নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় এক শতাংশ স্থানীয় ভোটারের সই জমা দিয়েও যাচাইকালে ১০ জনের মধ্যে দুজন স্থানীয় ভোটারকে পাওয়া যায়নি। এর ভিত্তিতেই আমার মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করবো এবং এ বিষয়ে আপিলের কার্যক্রম এরই মধ্যে শুরু হয়েছে।
