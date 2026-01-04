এলপিজির দাম অস্বাভাবিক, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসছেন জ্বালানি সচিব

এলপিজির দাম অস্বাভাবিক, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসছেন জ্বালানি সচিব
সরকার নির্ধারিত ১২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডার ১ হাজার ২৫৩ টাকায় বিক্রির কথা থাকলেও সেটি এখন ২ হাজার ২০০ টাকায়ও মিলছে না। গত কয়েকদিনে রাজধানীসহ সারাদেশে এলপিজি সিলিন্ডারের এই অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে নড়েচড়ে বসেছে সরকার। বৈঠকে বসতে যাচ্ছে এলপিজি ব্যবসায়ীদের সংগঠন এলপিজি অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের (লোয়াব) সঙ্গে। রোববার (৪ জানুয়ারি) বিকেলে এ বৈঠক হবে।
আজ বেলা ১১টায় বৈঠকের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। তিনি বলেন, বিকেল ৩টায় জ্বালানি সচিবের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের বৈঠক আছে। কী কী করতে হবে সব বলে দেওয়া হয়েছে।
এর আগে, গতকাল শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাতে জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন উপদেষ্টা। বৈঠকে এলপিজি সিলিন্ডার যাতে সরকার নির্ধারিত দামে বিক্রি করা হয় সে বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বলা হয়।
এনএস/এমএমকে/জেআইএম