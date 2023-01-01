নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হল সংসদে শীর্ষ তিন পদেই শিবির

নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হল সংসদে শীর্ষ তিন পদেই শিবির
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আবাসিক হল নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হল সংসদ নির্বাচনেও ছাত্রশিবির–সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেল নিরঙ্কুশ সাফল্য পেয়েছে।
হল সংসদের শীর্ষ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদ-সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে এই প্যানেলের প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন।
ঘোষিত ফলাফলে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে নির্বাচিত হয়েছেন জান্নাতুল উম্মি তারিন। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে জয় পেয়েছেন সুমাইয়া তাবাসসুম এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে নির্বাচিত হয়েছেন রেদওয়ানা খাওলা।
বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
নির্বাচন কমিশন জানায়, ভোটগ্রহণ ও গণনা প্রক্রিয়া শেষে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে।
ফল প্রকাশের পর হল ক্যাম্পাসে বিজয়ী প্যানেলের সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। গত ৬ জানুয়ারি এই ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান জাগো নিউজকে বলেন, বিকেল ৩টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলে। নির্বাচনের ব্যাপকতা ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ব্যাপক আয়োজন হাতে নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
জকসু নির্বাচনের জন্য ৩৮টি এবং হল সংসদ নির্বাচনের জন্য একটি ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংসদে ১৬ হাজার ৬৪৫ জন এবং হল সংসদে ১ হাজার ২৪২ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ ছিল।
এমডিএএ/এমআরএম