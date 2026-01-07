অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসার মুন্সী জালাল উদ্দিনের মৃত্যু
বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডারের অষ্টাদশ ব্যাচের সদস্য এবং তথ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসার মুন্সী জালাল উদ্দিন মারা গেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মুন্সী জালাল লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর।
সরকারি এক তথ্য বিবরণীতে এ কথা জানানো হয়েছে।
মরহুমের নিজ বাড়ি মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার কমলাপুর গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বাদ জোহর তার দাফন সম্পন্ন হবে বলে তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়েছে।
মুন্সী জালাল গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিজিবি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড ও তথ্য অধিদফতরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে দায়িত্ব পালন করেন। কর্মজীবনে তিনি বিসিএস ইনফরমেশন অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন।
তথ্য উপদেষ্টা ও সচিবের শোক
তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মাহবুবা ফারজানা এক যৌথ শোকবার্তায় মুন্সী জালাল উদ্দিনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
শোকবার্তায় তারা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
এছাড়া প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এবং প্রধান তথ্য অফিসার মো. নিজামূল কবীর মুন্সী জালালের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিসিএস ইনফরমেশন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন এবং মহাসচিব মো. মামুন অর রশিদ।
তাদের শোকবার্তায় উল্লেখ করা হয়, মুন্সী জালাল উদ্দিন একজন সৎ ও দক্ষ কর্মকর্তা ছিলেন। বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডারের উন্নয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কর্মকর্তা হিসেবে তিনি সিভিল সার্ভিসে সুপরিচিত ছিলেন। তার মৃত্যু তথ্য সার্ভিসের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।
আরএমএম/এমআরএম