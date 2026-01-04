জুলাই গণঅভ্যুত্থান
অজ্ঞাতপরিচয় মরদেহ শনাক্তে ডিএনএ ফল প্রকাশ সোমবার
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের মরদেহ কবর থেকে উত্তোলন, শনাক্তকরণ কার্যক্রম ও ডিএনএ নমুনা মিলিয়ে শনাক্তের ফলাফল প্রকাশ করা হবে সোমবার (৫ জানুয়ারি)।
রোববার (৪ জানুয়ারি) বিকেলে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) অতিরিক্ত বিশেষ পুলিশ সুপার আবু তালেব এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, সোমবার সকাল ১০টায় রাজধানীর মোহাম্মদপুরে অবস্থিত রায়েরবাজার শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ-সংলগ্ন কবরস্থানে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।
অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক ই আজম, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান এবং স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান অংশ নেবেন।
এসময় পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম ও সিআইডির প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মো. ছিবগাত উল্লাহসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন।
গত ৭ ডিসেম্বর রায়েরবাজার শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ-সংলগ্ন কবরস্থান থেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত অজ্ঞাতপরিচয় শহীদদের লাশ উত্তোলন করে শনাক্তকরণ কার্যক্রম শুরু হয়।
কেআর/একিউএফ