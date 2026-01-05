বেরোবি উপাচার্য
ব্রাকসু নির্বাচনে প্রধান কমিশনার হতে চান না কোনো শিক্ষক
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী ও হল সংসদ নির্বাচনের (ব্রাকসু) প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব নিতে চাচ্ছেন না কোনো শিক্ষক- এমন তথ্য জানিয়েছেন বেরোবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. শওকাত আলী। এর ফলে তফসিল অনুযায়ী ২১ জানুয়ারি নির্ধারিত সময়ে ভোট আয়োজন নতুন অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) দুপুরে জাগো নিউজের সঙ্গে একান্ত আলাপকালে এ কথা বলেন তিনি।
উপাচার্য বলেন, ব্রাকসু নির্বাচন সম্পন্ন করা আমাদের দায়িত্ব এবং শিক্ষার্থীদের জোরালো দাবি। তবে অনেক চেষ্টার পরও শিক্ষকেরা এই পদে আসতে চাচ্ছেন না। শিক্ষকেরা মনে করেন এটি একটি ‘থ্যাংকস লেস’ জব (ধন্যবাদহীন কাজ)। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের থেকে গালিগালাজ শুনতে হয় এবং পারিবারিক চাপের কারণে তারা এই দায়িত্ব থেকে দূরে থাকতে চান।
তিনি বলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো গাফিলতি নেই। এক মাসে তিনটি সিন্ডিকেট সভা করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষকরা রাজি না হলে প্রশাসন এককভাবে কিছু করতে পারে না। এমনকি সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপকগণও এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেছেন।
উপাচার্য স্বীকার করেন, এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের নির্বাচন না হওয়ায় ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও সমন্বয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। তবে সেগুলো সংশোধনের প্রক্রিয়া চললেও শিক্ষকদের অনাগ্রহ এখন প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে ২১ জানুয়ারির ভোট গ্রহণ নিয়ে এখন নতুন করে সংশয় তৈরি হয়েছে।
এর আগে গত ১১ নভেম্বর প্রফেসর ড. মো. শাহজামানকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তবে বারবার ভোটার তালিকা সংশোধন এবং তফসিল পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহলের সমালোচনা ও ‘অশালীন আচরণে’র মুখে তিনি গত ১১ ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন। তিনি তার পদত্যাগপত্রে উল্লেখ করেছিলেন যে, নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের পরিবেশ বর্তমানে বিঘ্নিত।
