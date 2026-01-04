চট্টগ্রামে স্থগিত দুই প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

চট্টগ্রামে স্থগিত দুই প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা
চট্টগ্রামের দুটি সংসদীয় আসনে স্থগিত থাকা দুই প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। রোববার (৪ জানুয়ারি) বিকেল চারটায় জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা এ সিদ্ধান্ত জানান।
বৈধ ঘোষিত প্রার্থীরা হলেন, চট্টগ্রাম-১৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জসিম উদ্দিন আহমেদ এবং চট্টগ্রাম-১৬ (বাঁশখালী) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ লেয়াকত আলী।
এর আগে রোববার সকালে মনোনয়ন যাচাই-বাছাইয়ের সময় তাদের মনোনয়নপত্র বিকেল চারটা পর্যন্ত বিস্তারিত যাচাইয়ের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, যাচাই প্রক্রিয়ায় প্রার্থীদের ব্যাংক ঋণসংক্রান্ত তথ্য নিয়ে অস্পষ্টতা ও জটিলতা দেখা দেওয়ায় তাৎক্ষণিক মনোনয়ন স্থগিত রাখা হয়।
রিটার্নিং অফিস সূত্র জানায়, জসিম উদ্দিন আহমেদের ঋণখেলাপি সংক্রান্ত অভিযোগ পুনরায় যাচাই করে বিকেল চারটায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। যাচাই শেষে তার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়।
জসিম উদ্দিন আহমেদ আওয়ামী লীগ ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলন সংশ্লিষ্ট একটি হত্যা মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে।
অন্যদিকে, চট্টগ্রাম-১৬ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ লেয়াকত আলীর বিরুদ্ধে ব্যাংকের এক প্রতিনিধি অভিযোগ করেন, তার নামে ৪ কোটি ৮ লাখ টাকা ডিমান্ড চার্জ রয়েছে। এ বিষয়ে যাচাই-বাছাইয়ের জন্য বিকেল চারটা পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। পরে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটারের সই লটারির মাধ্যমে যাচাই করে তার সত্যতা পাওয়া যায়।
দুজনের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণার বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের স্টাফ অফিসার জানান, যাচাই শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তা সাময়িকভাবে স্থগিত থাকা দুই প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেন।
