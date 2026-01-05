  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে অস্ত্র ও গুলিসহ শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৯:৩৬ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রামে অস্ত্র ও গুলিসহ শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেফতার
গ্রেফতার মো. মনির

চট্টগ্রামে অস্ত্র ও গুলিসহ মো. মনির (২৮) নামে এক শীর্ষ সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে কোতোয়ালী থানা পুলিশ।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নগরীর লালখান বাজার থেকে টাইগারপাসগামী সড়কের পাশে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার মনির নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার চেয়ারম্যান ঘাটা এলাকার মৃত আবু তাহের ওরফে কাশেমের ছেলে। বর্তমানে তিনি কোতোয়ালী থানার ৭ নম্বর বাস পার্কিং এলাকায় থাকতেন।

কোতোয়ালী থানা পুলিশ জানায়, গ্রেফতারের সময় তার হেফাজত থেকে লোহার তৈরি কাঠের বাটযুক্ত একটি দেশীয় একনলা বন্দুক এবং দুটি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় অস্ত্র আইনে কোতোয়ালী থানায় একটি মামলা করা হয়েছে। গ্রেফতার ব্যক্তিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন জাগো নিউজকে জানান, মো. মনিরের বিরুদ্ধে কোতোয়ালী, বাকলিয়া ও চট্টগ্রাম রেলওয়ে থানাসহ বিভিন্ন থানায় ডাকাতির প্রস্তুতি, অস্ত্র আইন, বিস্ফোরক দ্রব্য আইন ও দ্রুত বিচার আইনে একাধিক মামলা রয়েছে। এসব মামলার মধ্যে দণ্ডবিধির ৩৯৯ ও ৪০২ ধারায় করা মামলাও রয়েছে।

নগরীর অপরাধ দমনে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান ওসি আফতাব।

এমআরএএইচ/এমকেআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।