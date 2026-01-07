  2. আন্তর্জাতিক

অমর্ত্য সেনকে নোটিশ পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৫৯ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
অমর্ত্য সেন/ফাইল ছবি: এএফপি

আর মাত্র কয়েক মাস পরেই পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হবে। তার আগেই রাজ্যজুড়ে এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিউশন) শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে এসআইআর-এর নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর ভাতিজা ও তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কামান্ড অভিষেক ব্যানার্জী অমর্ত্য সেনকে নোটিশ পাঠানোর বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

অভিষেক ব্যানার্জী বলেন, আমি শুনলাম অমর্ত্য সেনকে শুনানির নোটিশ পাঠিয়েছে। অমর্ত্য সেন ভারতের জন্য নোবেল জিতে এনেছেন। দেশের নাম যে বিশ্বের সভায় বিশ্ববন্দিত করেছেন। যাকে দেখে, যার মাধ্যমে দেশ সমৃদ্ধ হয়েছেন, তাকে শুনানির নোটিশ পাঠিয়েছেন।

অভিষেক ব্যানার্জী আরও বলেন, এরা আপনাকে কষ্ট দিয়ে মানষিক-শারীরিক অত্যাচার করে হেয়ারিং এ ডেকে পাঠাচ্ছে। বীরভূম তার বিরুদ্ধে জবাব দেবে? অভিষেক ব্যানার্জীর এই মন্তব্যের পরেই অমর্ত্য সেনের শুনানি নিয়ে সুর নরম করেছে নির্বাচন কমিশন।

ভারতের নির্বাচন কমিশনার স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, ভোটার তালিকায় নামের বানানে অসঙ্গতির জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে তলব করা হয়েছিল নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকে। তাকে শুনানির জন্য উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। যেহেতু বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) ভোটারদের নামের বানান ভুলসহ ছোটখাটো ভুল সংশোধন করার ক্ষমতা রয়েছে, তাই এই অর্থনীতিবিদের ক্ষেত্রে সংশোধন স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিকভাবে পরিচালিত হবে।

বানান নিয়ে বিভ্রান্তি সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত এবং ভোটারের যোগ্যতার ওপর এর কোনো প্রভাব নেই। অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক বন্ধের জন্য কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক স্তরে এধরনের বিষয়গুলো সমাধান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর পাশাপাশি জনপ্রিয় অভিনেতা দেব, অভিনেত্রী লাবনী সরকার, ভারতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য মুহাম্মদ শামিমকেও এসআইআর নোটিশ পাঠিয়েছে। তবে অমর্ত্য সেনের এসআইআর নোটিশ পাঠানো নিয়ে মুখ খুলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি বলেন, বানানে ভুল থাকতে পারে। নির্বাচন কমিশন নিশ্চয়ই দেখবেন বিষয়টি। সিপিএমের নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা গিয়েছিলেন। শুনানি হয়েছে। তেমন হলে ওর বাড়িতেও বিএলও-রা যাবেন। তবে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে নোটিশ পাঠানো নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বেশ বিতর্ক চলছে।

ডিডি/টিটিএন

