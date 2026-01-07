৪ বিভাগসহ ১২ জেলায় বইছে শৈত্য প্রবাহ

৪ বিভাগসহ ১২ জেলায় বইছে শৈত্য প্রবাহ
ক্রমান্বয়ে শৈত্য প্রবাহের বিস্তৃতি বাড়ছে। গত ৩১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই শৈত্য প্রবাহ আজও বইছে। বুধবার দেশের ৪টি বিভাগ ও ১২টি জেলার ওপর দিয়ে শৈত্য প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, নারায়নগঞ্জ, নেত্রকোনা, মৌলভীবাজার, লক্ষ্মীপুর এবং কুমিল্লা জেলাসহ রাজশাহী, রংপুর, খুলনা এবং বরিশাল বিভাগের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারী ধরনের শৈত্য প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে।
পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশে মাঝারী থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং কোথাও কোথাও তা দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। আজ বুধবার সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।
এছাড়া বিরাজমান শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।
আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে নওগাঁ জেলার বদলগাছীতে ৬. ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
