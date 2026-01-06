রাজধানীতে নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর হাজারীবাগ থানার জাফরাবাদ এলাকায় একটি বাসায় রত্না আক্তার (২৬) নামের এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত নারী পেশায় একটি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার অপারেটর ছিলেন।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিকেলের দিকে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
হাজারীবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. বজলুর রশিদ বলেন, আমরা ৯৯৯ ফোনকলে ঘটনার সংবাদ পাই। পরে হাজারীবাগ জাফরাবাদ এলাকায় একটি চারতলা বাসার নিচতলায় সিলিং ফ্যানে সঙ্গে গলায় ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় ঝুলন্ত উদ্ধার করি। আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তে জন্য ঢামেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
তিনি বলেন, আত্মীয়র মুখে জানতে পারি নিহত নারী একটি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে কাজ করতেন। কী কারণে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বিষয়টি জানার চেষ্টা চলছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি আত্মহত্যা করেছেন। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।
নিহত নারীর গ্রামের বাড়ি ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানায়। হাজারীবাগের জাফরাবাদ ৩৩১ নম্বর বাসার চারতলা ভবনের নিচতলায় ভাড়া থাকতেন।
