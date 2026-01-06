  2. জাতীয়

শৈত্যপ্রবাহ চলমান থাকবে, আজও বইছে ১০ জেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৯ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
আজও দেশের ১০ জেলায় মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে/ফাইল ছবি

একটানা সাতদিন ধরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। আজও দেশের ১০ জেলায় মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

তাপমাত্রা না বাড়লে শৈত্যপ্রবাহ আপাতত অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদ ওমর ফারুক।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর, নীলফামারী, পঞ্চগড়, রাঙ্গামাটি, যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া জেলাসমূহের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ বয়ে
যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে।

এতে আরও বলা হয়েছে, মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং কোথাও কোথাও তা দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে।

এর আগে গত ৩১ ডিসেম্বর থেকে শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়। এরপর গত ১ জানুয়ারি থেকে আজ ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যায়।

আবহাওয়াবিদ ওমর ফারুক জাগো নিউজকে বলেন, তাপমাত্রা না বাড়লে শৈত্যপ্রবাহ আপাতত অব্যাহত থাকবে।

তিনি জানান, আজ সারাদেশে রাতের এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার কারণে সারাদেশে শীতের অনুভূতি অব্যাহত থাকতে পারে।

