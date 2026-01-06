নিউইয়র্ক থেকে ঢাকায় এসে গলায় ফাঁস বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর

নিউইয়র্ক থেকে ঢাকায় এসে গলায় ফাঁস বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর
রাজধানীর কলাবাগান থানাধীন ফ্রী স্কুল স্ট্রিট এলাকায় নিজ রুমে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে নাদের নেহাল রনক (৩২) নামে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। তিনি নিউইয়র্কের কুইন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতেন।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে দিকে ওই শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
কলাবাগান থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আবু শরীফ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, মঙ্গলবার ভোরে খবর পেয়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট রোডের চতুর্থ তলার একটি ভাড়া বাসা থেকে ওই শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।
ওই শিক্ষার্থীর স্বজনদের বরাত দিয়ে তিনি জানান, নাদের নেহাল রনক নিউইয়র্কের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করতেন। তার বাবা আজম শিকদার নিউইয়র্ক প্রবাসী এবং দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে নিউইয়র্কে থাকেন। মা সেলিনা আক্তার ও বোনের সঙ্গে দেখা করতে কয়েক মাস আগে ঢাকায় এসেছিলেন রনক। তিনি পারিবারিক ও মানসিক হতাশায় ছিলেন। এ কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারেন বলে ধারণা করছে তার পরিবার।
এসআই আবু শরীফ বলেন, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান।
কাজী আল-আমিন/এমকেআর/এমএস