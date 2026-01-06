নির্বাচন উপলক্ষে ইইউর প্রধান পর্যবেক্ষক আসছেন বৃহস্পতিবার
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রধান পর্যবেক্ষক ও ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য ইভার্স ইজাবস আগামী বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) ঢাকায় আসছেন।
ঢাকার ইইউ দূতাবাস সূত্র জানায়, সফরকালে ইজাবস ইইউর বাংলাদেশ মিশনের সঙ্গে বৈঠক করবেন।
ইজাবস লাটভিয়ার নাগরিক এবং বর্তমানে ইইউ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন। সফরের সময় তিনি নির্বাচন পর্যবেক্ষণের প্রস্তুতি ও কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করবেন। ঢাকা ছাড়ার আগে ১১ জানুয়ারি তার সংবাদ সম্মেলন করার কথা রয়েছে।
সূত্র জানিয়েছে, এ সফরের পর প্রধান পর্যবেক্ষক অন্তত আরও দুবার বাংলাদেশ সফর করবেন।
গত ১১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে ইইউ ইজাবসকে প্রধান পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়।
এক বিবৃতিতে ইজাবস বলেন, ‘বাংলাদেশে ইইউ নির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশনের নেতৃত্ব পেয়ে আমি সম্মানিত বোধ করছি। এই মিশন নির্বাচনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন তুলে ধরবে।’
এই মিশন বাংলাদেশের জনগণ এবং তাদের শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, আইনের শাসন ও মানবাধিকার সুরক্ষার প্রতি ইইউর সমর্থনের বাস্তব উদাহরণ বলে উল্লেখ করেন তিনি।
ইইউ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, নির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশন আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মানদণ্ড অনুযায়ী পুরো নির্বাচনি প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করবে। এছাড়া প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ ও মতবিনিময় করবে।
