লুৎফে সিদ্দিকী

দক্ষতা উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:৩৬ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী সোমবার (৫ জানুয়ারি) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) পরিদর্শন করেছেন। এ উপলক্ষে এনএসডিএ আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন।

পরিদর্শনকালে তাকে এনএসডিএর চলমান দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে নেওয়া উদ্যোগ এবং দেশের সামগ্রিক স্কিলস ইকোসিস্টেম সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

মতবিনিময় সভার পাশাপাশি তিনি এনএসডিএর বিভিন্ন কার্যালয়ও ঘুরে দেখেন।

মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সচিব মো. মাহমুদুল হোসেন খান। এতে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী।

তিনি তার বক্তব্যে এনএসডিএর চলমান কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং দক্ষতা উন্নয়ন খাতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে সমন্বয় জোরদারের অগ্রগতি তুলে ধরেন।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে লুৎফে সিদ্দিকী দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক জনশক্তি গড়ে তুলতে আধুনিক, চাহিদাভিত্তিক এবং নিয়মিত হালনাগাদ পাঠ্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, দক্ষতা সংশ্লিষ্ট উদ্যোগগুলোর দৃশ্যমানতা বাড়ানো এবং সরকার, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর, বেসরকারি খাত এবং ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য।

তিনি আরও বলেন, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে ‘হোল-অব-গভর্নমেন্ট’ বা সমগ্র সরকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন, যেখানে টেকসই সহযোগিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গীকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

জাপান, সিঙ্গাপুর ও সৌদি আরবসহ আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের জন্য দক্ষ পেশাজীবী প্রস্তুতের বিষয়ে তিনি কৌশলগত দিকনির্দেশনা দেন। একই সঙ্গে তিনি বাজারের চাহিদা নিরূপণ এবং দেশীয় ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষ জনশক্তি সরবরাহ নিশ্চিত করতে বেসরকারি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এছাড়া দক্ষ কর্মীদের জন্য একটি কার্যকর কর্মসংস্থান ট্র্যাকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী বাংলাদেশের জাতীয় স্কিলস পোর্টাল আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন তিনি। এতে দক্ষতার স্বচ্ছতা, কর্মী চলাচল এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আরও জোরদার হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মতবিনিময় সভায় এনএসডিএর সদস্য, পরিচালক, পরামর্শক ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এ তথ্য জানান।

