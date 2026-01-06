প্রেস সচিব
দলীয় নেতাদের নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিরাপত্তা অবশ্যই আমাদের টপ প্রায়োরিটি (সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার)। সেটা নিয়ে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ কাজ করছে।
তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর নিরাপত্তা যারা দেখে সেসব এজেন্সি নেতাদের সঙ্গে আলাপ করে এরই মধ্যেই যাদের গানম্যান প্রয়োজন তাদের অনেককেই গানম্যান দিয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে থেকে নিরাপত্তা চাইলে সেটিও পুলিশ খতিয়ে দেখবে।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এক গণমাধ্যমকর্মীর প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
এ পর্যন্ত কতজন গানম্যান পেয়েছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই হিসাব রাজনৈতিক দলের কাছে পাওয়া যাবে। অনেকে এই বিষয়ে বলতেও চান না। সেজন্য বলছিও না।
