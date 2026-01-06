  2. জাতীয়

২১ জানুয়ারি থেকে প্রবাসীরা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন

প্রকাশিত: ১০:৫৭ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম/ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসীরা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন। আগামী ২১ জানুয়ারি থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হবে।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম নির্বাচন কমিশনের (ইসি) বরাত দিয়ে এ তথ্য জানান।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে পোস্টাল ব্যালটে নিবন্ধন ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। এতে ১৫ লাখেরও বেশি ভোটার নিবন্ধন করেছেন।

প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউএনডিপিসহ ইউরোপের অনেক দেশ পোস্টাল ব্যালটে নিবন্ধন মডেল কীভাবে করা হচ্ছে তা অনুসরণ করছে।

প্রধান উপদেষ্টার বরাত দিয়ে শফিকুল আলম বলেন, সামনের দিনগুলোতে এটা নিয়ে আরও কাজ করার সুযোগ আছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় দেড় কোটির মতো বাংলাদেশি আছেন। তারা যেন প্রত্যেকেই ভোট দিতে পারে, সেটার দিকে আমাদের টার্গেট রাখতে হবে। সেই জায়গায় আমরা পৌঁছাতে চাই। চিফ অ্যাডভাইজার বলেছেন, এবারের যে অভিজ্ঞতা, সেটি সামনের দিনগুলোর ভোটে আমাদের কাজে লাগবে।

