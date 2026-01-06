  2. জাতীয়

নিরাপত্তা বাহিনীর ৭৫ শতাংশ সদস্যের প্রশিক্ষণ শেষ: প্রেস সচিব

প্রকাশিত: ১১:১২ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রেস ব্রিফিংয়ে কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম/ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে পুলিশ, বিজিবি, আনসার ও কোস্টগার্ডসহ নিরাপত্তা বাহিনীর ৭৫ শতাংশ সদস্যের প্রয়োজনীয় সব প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন। শফিকুল আলম বলেন, পুলিশ, বিজিবি, আনসার ও কোস্টগার্ডসহ নিরাপত্তা বাহিনীর ৭৫ শতাংশ সদস্যের প্রয়োজনীয় সব প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। বাকিদের প্রশিক্ষণও খুব দ্রুত শেষ হবে। সিসিটিভি এবং বডি অন ক্যামেরার বিষয়েও প্রশিক্ষণ চলছে। আশা করছি ভোটের আগেই সবাই প্রস্তুত থাকবে।

প্রেস সচিব বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একটি অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। এ অ্যাপসের মাধ্যমে ভোট গ্রহণকালে বাংলাদেশের যেকোনো জায়গায়‌‌ অপ্রীতিকর বা ভায়োলেন্সের ঘটনা ঘটলে তা জানা যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য পাঠানো যাবে। কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং করা ছাড়াও জেলা ও উপজেলায় মনিটরিং কন্ট্রোল রুম থাকবে বলেও জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব।

