ভোটের গাড়ির সংখ্যা ১০টি থেকে ৩০টি হচ্ছে, যাবে ৪৯৫ উপজেলায়
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং প্রস্তাবিত জুলাই জাতীয় সনদ বিষয়ে গণভোটকে সামনে রেখে প্রচারণার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নকশাকৃত ‘সুপার ক্যারাভ্যান’ নামে ১০টি ‘ভোটের গাড়ি’ পরিচালনা করছে সরকার। প্রাথমিকভাবে ক্যারাভানের সংখ্যা ১০টি থাকলেও এ বহরে আরও ২০টি গাড়ি বৃদ্ধি করে ৩০টি করা হচ্ছে। এসব গাড়ি দেশের ৪৯৫ উপজেলায় যাবে।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
প্রেস সচিব বলেন, ৩০টি ভোটের গাড়ি দেশের ৪৯৫টি উপজেলায় পৌঁছাবে। যার মধ্যে ভোলা বা হাতিয়ার মতো দুর্গম দ্বীপ ও উপকূলীয় এলাকাগুলোও অন্তর্ভুক্ত থাকবে ।
শফিকুল আলম জানান, এ ক্যারাভানগুলো ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু করে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত কার্যক্রম চালাবে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ৩০টি ভিন্ন ভিন্ন ভিডিও চিত্র (টিভিসি) প্রদর্শন করবে।
