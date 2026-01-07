  2. জাতীয়

মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড আজ, বইছে শৈত্যপ্রবাহ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৫৯ এএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকায় তীব্র শীত অনুভূত, ছবি: জাগো নিউজ

শীত মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস আজ রেকর্ড করা হয়েছে নওগাঁর বদলগাছীতে। এর আগে গত সোমবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মঙ্গলবার রাজশাহীতে তা নেমে হয় ৭ ডিগ্রি। উত্তরের জেলা নওগাঁর বদলগাছীতে আজ তাপমাত্রা কমে হলো ৬ দশমিক ৭ ডিগ্রি।

এদিকে, সারাদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় বইছে শৈত্যপ্রবাহ। তাপমাত্রা না বাড়লে শৈত্যপ্রবাহ আপাতত অব্যাহত থাকবে বলে এর আগে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদ ওমর ফারুক।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর, নীলফামারী, পঞ্চগড়, রাঙ্গামাটি, যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া জেলাসমূহের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে।

অন্যদিকে, ঢাকার আকাশ কিছুটা পরিষ্কার। সকালেই রোদের দেখা পেয়েছে ঢাকাবাসী। তবে বইঠে ঠান্ডা বাতাস। তীব্র শীত অনুভূত হলেও সোয়েটার, চাদর গায়ে দিয়ে বাসা থেকে বের হন কর্মমুখী মানুষ।

বাংলা পৌষ মাসের ২৩ তারিখ আজ। সাধারণত পৌষ ও মাঘ মাস নিয়ে শীতকাল। মৌসুমের শুরুর দিকে একটু কম থাকলেও পৌষের মধ্যভাগে এসে হিমেল হাওয়া আর ঘন কুয়াশায় কনকনে শীতে কাবু রাজধানীসহ গোটা দেশ।

গত ১ জানুয়ারি আবহাওয়া অফিসের মাসব্যাপী পূর্বাভাসে বলা হয়, চলতি জানুয়ারি মাসে দেশে একাধিক শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে। সেই সঙ্গে তাপমাত্রা নামতে পারে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

