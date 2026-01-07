শাহ আমানত বিমানবন্দর
দুবাইফেরত যাত্রীর ব্যাগেজ থেকে ১২০ গ্রাম সোনা জব্দ
চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুবাই থেকে আসা এক যাত্রীর ইউ ব্যাগেজ থেকে ১২০ গ্রাম সোনা জব্দ করেছে কাস্টমস।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিমানবন্দরের কার্গো টারমিনালে কাস্টমস বিমানবন্দর এয়ারফ্রেইট কাস্টমস শাখা ও এভিয়েশন সিকিউরিটির (এভসেক) যৌথ অভিযানে এসব সোনা জব্দ করা হয়।
কাস্টমস সূত্র জানায়, বুধবার সকাল সাড়ে ৯টায় দুবাই থেকে চট্টগ্রামে অবতরণ করা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইট BG148–এর যাত্রী মো. আবু জাহেদের ইউ ব্যাগেজ স্ক্যানিংয়ের সময় সোনা সদৃশ বস্তুর অস্তিত্ব ধরা পড়ে। পরে রাতে বিস্তারিত পরীক্ষা শেষে স্বর্ণকারের প্রত্যয়ন অনুযায়ী ব্যাগেজে থাকা স্বর্ণালংকারের ওজন ১২০ গ্রাম বলে নিশ্চিত করা হয়।
অভিযানের সময় সিএন্ডএফ এজেন্ট মাউন্টেইন শিপিং লিমিটেডের প্রতিনিধি নুরুল আলম উপস্থিত ছিলেন।
এ বিষয়ে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল জানান, জব্দ করা স্বর্ণের বাজারমূল্য প্রায় ২১ লাখ ৫৯ হাজার ৯২০ টাকা। পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শেষে এগুলো চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসের হেফাজতে রাখা হয়েছে।
