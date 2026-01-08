আইনশৃঙ্খলার তথ্য ও অভিযোগ জানাতে ইসিতে সমন্বয় সেল স্থাপন

আইনশৃঙ্খলার তথ্য ও অভিযোগ জানাতে ইসিতে সমন্বয় সেল স্থাপন
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা সমন্বয়ে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে একটি সেল স্থাপন করা হয়েছে। ভোটের পরদিন পর্যন্ত এই সমন্বয় সেল চালু থাকবে।
নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন, অনিয়ম এবং অপপ্রচার সংক্রান্ত অভিযোগ বা তথ্য দেশের যে কোনো নাগরিক আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় সেলের পাঁচটি নম্বরে জানাতে পারবেন।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) এ সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
ইসির পরিচালক (জনসংযোগ) মো. রুহুল আমিন মল্লিকের সই করা ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সমন্বয় সেলে যোগাযোগের নম্বগুলো হচ্ছে-
০২৫৫০০৭৪৭০, ০২৫৫০০৭৪৭১, ০২৫৫০০৭৪৭২, ০২৫৫০০৭৪৭৪ এবং ০২৫৫০০৭৫০৬।
