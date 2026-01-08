গ্যাস সমস্যার দ্রুত ও যৌক্তিক সমাধান দাবি ইসলামী আন্দোলনের
তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম (এলপি) গ্যাস নিয়ে সৃষ্ট সমস্যার দ্রুত ও যৌক্তিক সমাধান দাবি করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) দলের যুগ্ম মহাসচিব ও মুখপাত্র মাওলানা গাজী আতাউর রহমান এক বিবৃতিতে এ দাবি জানান।
তিনি বলেন, দেশের লাখ লাখ পরিবার দৈনন্দিন রান্নার জন্য এলপি গ্যাসের ওপরে নির্ভরশীল। বিশেষ করে শহুরে পরিবারে অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা করারও সুযোগ নেই। জীবনধারণের এমন গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ নিয়ে কয়েকদিন ধরে যা হচ্ছে এবং পরিস্থিতির যে গতিপথ বোঝা যাচ্ছে তা হতাশাজনক।
আতাউর রহমান বলেন, এলপি গ্যাস আমদানিনির্ভর হওয়ায় এর সঙ্গে বিশ্বরাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। পরিবর্তিত বিশ্বরাজনীতির সঙ্গে সমন্বয় করে কৌশল নির্ধারণ করা উচিত ছিল। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অবহেলা, অদক্ষতার বিষয়টিও খতিয়ে দেখতে হবে।
এলপি গ্যাস আমদানি, বিতরণ ও বিক্রির সঙ্গে সম্পৃক্ত পক্ষগুলো এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও স্বার্থকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব পরিস্থিতিকে এত জটিল করেছে বলে অভিযোগ করেন ইসলামী আন্দোলনের মুখপাত্র।
তিনি বলেন, পুরো ব্যবস্থাপনায় নাগরিকের স্বার্থ দেখার কেউ নেই। তাই এক্ষেত্রে সরকারকে দ্রুত, যৌক্তিক ও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। যে করেই হোক জনগণের ভোগান্তি লাঘব করতেই হবে। কারও কোনো কারসাজি থাকলে তা শক্তহাতে দমন করতে হবে।
