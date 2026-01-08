বিস্ফোরক আইনের মামলায় রাউজানে পলাতক আসামি গ্রেফতার

বিস্ফোরক আইনের মামলায় রাউজানে পলাতক আসামি গ্রেফতার
চট্টগ্রামের রাউজান থানায় নাশকতা ও বিস্ফোরক আইনের মামলার পলাতক আসামি মো. নাছিরকে (৪৫) গ্রেফতার করেছে র্যাব-৭। তিনি উপজেলার চুনতিপাড়া এলাকার মৃত মুন্সি মিয়ার ছেলে।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাত পৌনে ৯টার দিকে রাউজান উপজেলার চিকদাইর নতুনহাট লোহার ব্রিজ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন র্যাব-৭-এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন। তিনি জানান, রাউজান থানায় দায়ের করা বিস্ফোরক আইনের একটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি মো. নাছির দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।
গ্রেফতারের পর আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মো. নাছিরকে রাউজান থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান র্যাবের এই কর্মকর্তা।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মামলাটিতে তার বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
