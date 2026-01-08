গেস্ট হাউজে অসামাজিক কার্যকলাপ, গ্রেফতার ৬
রাজধানীর কলাবাগান থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
গ্রেফতাররা হলেন—প্রান্ত গুপ্ত (২৮), পপি রানী (২৫), মো. মশিউর রহমান (২৭), সাদিয়া আফরিন (২৪), মো. হাসান (৩২) ও জান্নাতুল ফেরদৌস তিশা (২২)। বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এসব তথ্য জানান।
ডিসি মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, গত মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় কলাবাগান থানাধীন ৪০ লেকসার্কাস এলাকার শাহজালাল গেস্ট হাউজে অভিযান পরিচালনা করে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত মোট ছয়জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতার ব্যক্তিদের ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর ৭৪ ধারায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছেন ডিএমপির এই কর্মকর্তা।
