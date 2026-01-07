কাজী হায়াৎ
প্রার্থীরা নিজেদের প্রচার করছেন, গণভোটের প্রচার করছেন না
একসঙ্গে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটের আয়োজন করা হলেও প্রার্থীরা শুধু নিজেদের প্রচার করছেন বলে মন্তব্য করেছেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক কাজী হায়াৎ।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর সিরডাপের শামসুল হক অডিটোরিয়ামে সুশাসনের জন্যে নাগরিক (সুজন) আয়োজিত ‘গণভোট ২০২৬: কী ও কেন?’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এমন মন্তব্য করেন।
গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন সুজনের সহ-সভাপতি ও সাবেক বিচারপতি আব্দুল মতিন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সাখাওয়াত হোসেন।
কাজী হায়াৎ বলেন, কথা ছিল যারা নির্বাচনে ক্যান্ডিডেট (প্রার্থী) হবেন তারা দুটি দায়িত্ব পালন করবেন। ‘হ্যাঁ’, ‘না’ ভোটের পক্ষে নাকি বিপক্ষে সেটি প্রচার করবেন এবং তাদের নিজেদের ভোট চাইবেন। কিন্তু বাস্তবে এটা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বাস্তবে হচ্ছে তার ভোটটা শুধু সে নিজে চাচ্ছে। এদিকে ‘হ্যাঁ’, ‘না’ ভোটের কী হলো না হলো সেটা সে এখতিয়ার করছে না। এ বিষয়ে কী করা যায় সেটা সরকারের ভাবা উচিত।
তিনি আরও বলেন, আমার শ্রদ্ধেয় সকিনার (গ্রামের একজন নারী) কাছে আমার গণভোটের খবরটা কীভাবে পৌঁছে দিতে পারি। তাকে বলতে পারি যে, তোমার সুযোগ এসেছে অস্তিত্ব জাহির করার, ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট দেওয়ার। তোমার ক্ষমতা প্রকাশ করার সময় এসেছে। তুমি এই সুযোগটা এবার হেলায় হারিও না। এজন্য আমি অনুরোধ করবো সুজন এবং সরকারের কর্তৃপক্ষ যেন দ্রুত পদক্ষেপ নেয়।
