প্রার্থিতা ফেরত পেতে ইসিতে ৪৬৯ আপিল, শুনানি শনিবার
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থিতা ফেরত পেতে ও মনোনয়নপত্র বাতিলের আদেশের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) মোট ৪৬৯টি আবেদন জমা পড়েছে।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) ইসি থেকে এই তথ্য জানা গেছে। আগামীকাল শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) আপিলের সময় শেষ হবে। এর পর শনিবার থেকে শুরু হবে শুনানি। প্রতিদিন ৭০টি আবেদনের শুনানি করবে ইসি।
এর আগে, আজ সকাল ১০টা থেকে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে আপিল দায়ের কেন্দ্রে অঞ্চলভিত্তিক ১০টি বুথে চতুর্থ দিনের আপিল দায়ের শুরু হয়।
জানা যায়, আপিল দায়েরের প্রথম দিন ৪২টি, দ্বিতীয় দিন ১২২, তৃতীয় দিন ১৩১ ও চতুর্থ দিন বৃহস্পতিবার ১৭৪টি আবেদন জমা পড়েছে। ইসিতে দায়ের করা আপিলের শুনানি করা হবে আগামী শনিবার (১০ জানুয়ারি) থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত।
এমওএস/এমএমকে/জেআইএম