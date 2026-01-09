রুহুল আমীন গাজীর ‘কারাজীবনের ১৭ মাস’
সাংবাদিক নেতা মরহুম রুহুল আমীন গাজীর কারাগারের জীবনের কাহিনী নিয়ে রচিত বই ‘রুহুল আমীন গাজী: কারাজীবনের ১৭ মাস’ শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর আহমেদ হলে বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বইটির লেখক ও রুহুল আমীন গাজীর ছেলে আফফান আবরার আমীন। স্বাগত বক্তব্যে আফফান তার বাবার সঙ্গে ঘটা অন্যায় মামলা, জেল ও জুলুমের ব্যাপারে কথা বলেন। একই সঙ্গে রুহুল আমীন গাজীর জেলজীবনের দুঃসহ সময়ের বর্ণনা ও বইটির রচনার প্রেক্ষাপট নিয়ে তিনি আলোচনা করেন।
স্বাগত বক্তব্যের পর রুহুল আমীন গাজীর জীবন ও কর্মের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শহীদুল ইসলাম। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে রুহুল আমীন গাজী ফাউন্ডেশন।
এ সময় বক্তারা সাংবাদিক রুহুল আমীন গাজীর সঙ্গে যে অন্যায় করা হয়েছে তার বিচার দাবি করেন। তারা বলেন, রুহুল আমীন গাজীকে জেলখানায় যে অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে তার সুষ্ঠু তদন্ত করা দরকার। তদন্ত সাপেক্ষে অবশ্যই বিচার করতে হবে।
তারা আরও বলেন, আজকে আমরা যে ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশে আছি, এই বাংলাদেশের জন্য তার লড়াই ছিল অসামান্য। আমরা আজ তাকে স্বরণ করছি। আমরা আশা করি, দেশে ফ্যাসিবাদ আর ফিরবে না।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম আজাদ, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্য মোদাব্বের হোসেন, সিনিয়র সাংবাদিক রফিকুর রহমান, সিনিয়র সাংবাদিক মাহবুবুল আলম, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সহসভাপতি হাসনাত করিম পিন্টু, ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের দপ্তর সম্পাদক আবু বকর, দৈনিক নয়া দিগন্তের নির্বাহী সম্পাদক মাসুম খলিলীসহ বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতারা।
