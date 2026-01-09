  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

প্রকাশিত: ১২:২০ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
নিহত আলী আব্বাস/ ছবি- সংগৃহীত

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় মো. আলী আব্বাস (২৮) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। নিহত আলী আব্বাস আনোয়ারা উপজেলার বারখাইন ইউনিয়নের ১নম্বর ওয়ার্ডের ঝিওরী গ্রামের মো. মুছার ছেলে।

শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে উপজেলার পিএবি সড়কের দৌলতপুর ফাজিল খাঁর হাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে মোটরসাইকেলে করে চট্টগ্রাম নগরী থেকে আনোয়ারার দিকে যাচ্ছিলেন আলী আব্বাস। দৌলতপুর ফাজিল খাঁর হাট এলাকায় পৌঁছালে একটি গাড়ি তার মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি সড়কে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনার পর গাড়িটি পালিয়ে যায়।

খবর পেয়ে কর্ণফুলী থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতের মরদেহ ও দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল উদ্ধার করে। পরে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

তবে স্থানীয় কয়েকজন জানান, কক্সবাজারগামী একটি বাসের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যদিও পুলিশ এ বিষয়ে এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি।

কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর জামান বলেন, দুর্ঘটনায় জড়িত গাড়িটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

