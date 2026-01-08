  2. জাতীয়

বনশিল্প করপোরেশন অধ্যাদেশ নীতিগত অনুমোদন

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:৫০ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম/ফাইল ছবি

বাংলাদেশ বনশিল্প করপোরেশন অধ্যাদেশ-২০২৬ এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে বিষয়টি জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

তিনি বলেন, বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশনের আয় বেড়েছে। প্রথমবারের মতো রাবার শিল্পের ৬ কোটিসহ করপোরেশন গত এক বছরে সর্বমোট ৫৩ কোটি টাকা মুনাফা করেছে।

প্রেস সচিব শফিকুল আলম আরও বলেন, প্রস্তাবিত খসড়ায় বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশন অধ্যাদেশ-২০২৬ এর ফরেস্ট ইন্ডাস্ট্রি ডেভলপমেন্ট করপোরেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৫৯-কে একাধিক আইন ও অধ্যাদেশ হিসেবে ব্যবহার করে একটি সমন্বিত যুগোপযোগী কাঠামো আকারে প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বনজ পণ্যের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছ—যার মাধ্যমে করপোরেশনের কাজের পরিধি প্রসারিত হবে।

