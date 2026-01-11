  2. জাতীয়

প্রধান উপদেষ্টা

ইইউয়ের পর্যবেক্ষক পাঠানো নির্বাচনের জন্য বড় অ্যান্ডোর্সমেন্ট

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:১০ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
ইইউয়ের পর্যবেক্ষক পাঠানো নির্বাচনের জন্য বড় অ্যান্ডোর্সমেন্ট
প্রধান উপদেষ্টার ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া ছবি

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পর্যবেক্ষক পাঠানোকে বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের জন্য বড় অ্যান্ডোর্সমেন্ট বা অনুমোদন বলে উল্লেখ করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

তিনি বলেছেন, দেশের সর্বত্র এখন নির্বাচনের জোয়ার চলছে। এ নির্বাচন গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রোববার (১১ জানুয়ারি) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ইইউ নির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশনের প্রধান পর্যবেক্ষক ইয়ার্স আইজাবস প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ কথা বলেন।

বৈঠককালে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এবারের নির্বাচনে নারী ও তরুণ ভোটারদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবার ভোটের টার্ন আউট ভালো হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এমইউ/এমকেআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।