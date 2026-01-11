লভ্যাংশ দেওয়ার নামে দুই কোটি টাকা আত্মসাৎ, হোতা গ্রেফতার

লভ্যাংশ দেওয়ার নামে দুই কোটি টাকা আত্মসাৎ, হোতা গ্রেফতার
প্রতি লাখ টাকায় মাসে দুই থেকে তিন হাজার টাকা লভ্যাংশ দেওয়ার মিষ্টি প্রতিশ্রুতি দিয়ে ‘ক্যালিক্স মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.’ নামে সমিতির মাধ্যমে প্রায় দুই কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছিল একটি প্রতারক চক্র। সেই চক্রের মূলহোতা আক্তারুল ইসলাম বিল্লালকে (৪০) গ্রেফতার করেছে মুগদা থানা পুলিশ।
রোববার (১১ জানুয়ারি) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গতকাল শনিবার (১০ জানুয়ারি) দুপুরে পাবনা জেলার আমিনপুর থানাধীন কাশিনাথপুর বাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
মুগদা থানা পুলিশের বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চাঞ্চল্যকর অর্থ আত্মসাৎ মামলার মূল অভিযুক্ত আক্তারুলকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার আক্তারুল ও তার স্ত্রী নার্গিস ক্যালিক্স মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি. নামের সমিতির মাধ্যমে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে প্রায় দুই কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন। তাদের নেতৃত্বে এই সমিতি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জমা নিয়ে উচ্চ সুদে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ঋণ দিতো। কিন্তু প্রতিশ্রুত লভ্যাংশ আর ফেরত দিতো না।
তিনি বলেন, প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাৎ মামলার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং অন্য পলাতক আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।
গ্রেফতার আক্তারুলের বিরুদ্ধে ডিএমপির মুগদা থানায় তিনটি প্রতারণার মামলা আছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়।
