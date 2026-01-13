চট্টগ্রাম-১৫ আসনের বিএনপি প্রার্থীকে শোকজ
নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনের বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে ইলেক্টোরাল এনকোয়ারি ও এডজুডিকেশন কমিটি।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) কমিটির চেয়ারম্যান ও যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ রূপন কুমার দাশ স্বাক্ষরিত নোটিশে তাকে শোকজ করা হয়।
নোটিশে উল্লেখ করা হয়, প্রতীক বরাদ্দের আগেই নাজমুল মোস্তফা আমিনের পক্ষে বিএনপির নেতা মুজিবর রহমান নির্বাচনি বক্তব্য দেন। লোহাগাড়া উপজেলার আধুনগর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে আয়োজিত এক দোয়া অনুষ্ঠানে তিনি ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চান।
ওই বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি নজরে আসে নির্বাচন কমিশনের বিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিমের। পরে তারা আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করে।
কমিটির মতে, ভোটগ্রহণের তিন সপ্তাহ আগে এ ধরনের প্রচারণা স্পষ্টভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘন। এটি “সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫”-এর ৩ ও ৪(খ) বিধির পরিপন্থি।
নোটিশে বলা হয়, উল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে কেন নির্বাচন কমিশনে প্রতিবেদনসহ সুপারিশ পাঠানো হবে না সে বিষয়ে আগামী বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় সাতকানিয়া চৌকি আদালতে সশরীরে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে হবে।
গত ৩ ডিসেম্বর তফসিল ঘোষণার পর বড় ধরনের গাড়িবহর ও মোটরসাইকেল শোডাউন নিয়ে এলাকায় প্রবেশের অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত বিএনপি প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।
এমআরএএইচ/জেএইচ/এমএস