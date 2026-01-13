  2. জাতীয়

কার্বন নিঃসরণ কমাতে সৌর সেচ ব্যবস্থার বিকল্প নেই

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩১ এএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
টেকসই জ্বালানি ব্যবহার সম্প্রসারণ, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং কার্বন নিঃসরণ কমাতে বাংলাদেশে সৌর সেচ ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা চাহিদার প্রায় দ্বিগুণ হওয়ায় সরকারকে বিশাল অঙ্কের ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হচ্ছে, যা জাতীয় অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি করছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিদ্যুতের বহুমুখী ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশের (আইইবি) কৃষিকৌশল বিভাগের উদ্যোগে ‌‘বাংলাদেশে সৌর সেচের সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক সেমিনারে এ কথা বলেন বক্তারা।

তারা বলেন, দেশের কৃষি খাতে টেকসই জ্বালানি ব্যবহারের প্রসার, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং ডিজেলনির্ভর সেচ ব্যবস্থা থেকে উত্তরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

সেমিনারে বলা হয়, বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা চাহিদার প্রায় দ্বিগুণ। এর ফলে সরকারকে বিশাল অঙ্কের ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হচ্ছে, যা জাতীয় অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি করছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিদ্যুতের বহুমুখী ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি।

রমনার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের কাউন্সিল হলে কৃষিকৌশল বিভাগের সম্পাদক প্রকৌশলী মো. বেলাল সিদ্দিকীর সঞ্চালনায় এবং চেয়ারম্যান প্রকৌশলী গোলাম মাওলার সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য দেন আইইবির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইইবির ভাইস প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ বলেন, সৌরবিদ্যুৎ প্রসার ও সাধারণ মানুষের নাগালে পৌঁছে দিতে সোলার প্যানেল আমদানিতে শূন্য শতাংশ ট্যাক্স বা শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রয়োজন। এতে ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়বে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমবে।

তিনি উল্লেখ করেন, সৌর সেচ ব্যবস্থা কৃষি উৎপাদন ব্যয় কমানোর পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষত ডিজেলচালিত সেচ পাম্পের বিকল্প হিসেবে সৌর সেচ সম্প্রসারণ সময়োপযোগী ও অত্যাবশ্যক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সাসটেইনেবল অ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (স্রেডা) সদস্য (যুগ্ম সচিব) ড. আশরাফুল আলম, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) প্রধান প্রকৌশলী মুহাম্মদ বদিউল আলম সরকার এবং ইডকলের নির্বাহী পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলমগীর মোর্শেদ। সেমিনারের মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএডিসির প্রধান প্রকৌশলী মো. সারওয়ার হোসেন।

বক্তারা সৌর সেচ সম্প্রসারণে নীতিগত সহায়তা, অর্থায়ন কাঠামো, প্রযুক্তিগত মানোন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানগত সমন্বয়ের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

এনএইচ/এমএএইচ/এমএস

