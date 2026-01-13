শ্যামপুরে গাড়ির ধাক্কায় ভ্যানচালকের মৃত্যু
রাজধানীর শ্যামপুর থানার জুরাইন বালুর মাঠ এলাকায় অজ্ঞাতনামা দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় মো. ইব্রাহিম (৪০) নামে এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে।
ইব্রাহিম ভোলার তজিম উদ্দিন থানার খাসিরহাট এলাকার আনিসুল হকের ছেলে। রাজধানীর শ্যামপুরের জুরাইন বালুর মাঠ এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন। তিনি এক ছেলে ও তিন মেয়ের জনক ছিলেন।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) রাত একটার দিকে ঘটে এ দুর্ঘটনা। গুরুতর আহতাবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত ৩টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
ইব্রাহিমের স্ত্রী মিনারা বেগম বলেন, আমার স্বামী পেশায় ভ্যানচালক ছিলেন। রাতে জুরাইন বালুর মাঠ এলাকায় ভ্যান চালানোর সময় হঠাৎ একটি দ্রুতগামী গাড়ি ধাক্কা দেয়, এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মরদেহ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
