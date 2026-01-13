শৈত্যপ্রবাহ নিয়ে দুঃসংবাদ দিলো আবহাওয়া অধিদপ্তর

শৈত্যপ্রবাহ নিয়ে দুঃসংবাদ দিলো আবহাওয়া অধিদপ্তর
টানা ১৪ দিন ধরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দেশের তিন জেলায় শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। এটি আরও অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ দেশের পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী জেলাসমূহের ওপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কিছু কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা থাকতে পারে।
আজ সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, বিরাজমান শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। তাপমাত্রা না বাড়লে শৈত্যপ্রবাহ দূর হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
মঙ্গলবার সকালে আবহাওয়াবিদ আফরোজা সুলতানা জাগো নিউজকে বলেন, আগামীকাল থেকে তাপমাত্রা কমে শৈত্যপ্রবাহের আওতা বাড়তে পারে, আরও কয়েকটি জেলায় ছড়াতে পারে। ১৭ তারিখের পর তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে।
আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তেঁতুলিয়ায়। ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
